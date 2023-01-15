Появились новые подробности массового ДТП в Екатеринбурге

Массовое ДТП в Екатеринбурге произошло по вине женщины за рулем Lexus, которая отвлеклась на телефон и не уследила за дорогой. Об этом сообщил очевидец происшествия в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», передает URA.RU.

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По словам свидетеля, жительница Екатеринбург на Lexus врезалась в автомобиль, а позднее столкнулась еще с четырьмя машинами. При этом она чуть не сбила курьера, который в это время выгружал товар из багажника.

«Девушка призналась, что просто залипла в телефоне и извинилась», — сообщил очевидец.