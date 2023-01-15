Много пострадавших: Три автомобиля столкнулись под Мурманском

Три автомобиля столкнулись в Мурманской области, в результате чего пять человек пострадали.

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«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП», — сообщает МЧС.

На месте происшествия спасателями проводилась работа по обеспечению безопасности на месте ДТП, сбору информации и оказанию технической помощи.

Ранее "Свободная пресса" писала, что на железнодорожном переезде в забайкальском селе Хушенга автомобиль попал под поезд. В это время в салоне находились двое взрослых и двое детей.