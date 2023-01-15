Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

Массовое ДТП в Мурманской области: много пострадавших

Свободная прессаиещё 1

Три автомобиля столкнулись в Мурманской области, в результате чего пять человек пострадали.

Много пострадавших: Три автомобиля столкнулись под Мурманском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП», — сообщает МЧС.

На месте происшествия спасателями проводилась работа по обеспечению безопасности на месте ДТП, сбору информации и оказанию технической помощи.

Ранее "Свободная пресса" писала, что на железнодорожном переезде в забайкальском селе Хушенга автомобиль попал под поезд. В это время в салоне находились двое взрослых и двое детей.

В итоге погиб сам мужчина, 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители