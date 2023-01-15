Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
40 минут назад

В Якутске столкнулись пять машин при 50 градусах мороза

ТАСС

ДТП с участием пяти машин произошло в Якутске в воскресенье на автостраде 50 лет Октября, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В Якутске столкнулись пять машин при 50 градусах мороза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Температура на 06:00 мск в Якутске составила минус 50 градусов, есть плотный туман.

"В 12:40 [06:40 мск] поступило сообщение о том, что столкнулись пять машин. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причина ДТП - несоблюдение дистанции и скоростного режима.

До 18 января в Якутске ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха может быть ниже климатической нормы на 7 градусов и более. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Горном, Намском, Хангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском, Алданском, Олекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Оленекском районах ожидается сильный мороз до минус 52-57 градусов, в низинах до минус 57-62 градуса.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители