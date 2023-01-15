В Якутске столкнулись пять машин при 50 градусах мороза

ДТП с участием пяти машин произошло в Якутске в воскресенье на автостраде 50 лет Октября, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В 12:40 [06:40 мск] поступило сообщение о том, что столкнулись пять машин. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

До 18 января в Якутске ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха может быть ниже климатической нормы на 7 градусов и более. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Горном, Намском, Хангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском, Алданском, Олекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Оленекском районах ожидается сильный мороз до минус 52-57 градусов, в низинах до минус 57-62 градуса.