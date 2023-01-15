В центре Челябинска автомобиль вылетел с моста

«Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан“, ехал из Ленинского района в центр Челябинска. Он не справился с управлением и слетел с моста. В результате ДТП водитель не пострадал», — уточнили URA.RU в ГИБДД Челябинска.