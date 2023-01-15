В центре Челябинска автомобиль вылетел с моста

В Челябинске 15 января автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». Подробности о ДТП сообщили URA.RU в отделе пропаганды городского ГИБДД.
«Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан“, ехал из Ленинского района в центр Челябинска. Он не справился с управлением и слетел с моста. В результате ДТП водитель не пострадал», — уточнили URA.RU в ГИБДД Челябинска.
В ведомстве добавили, что в результате аварии ограждения моста повреждены не были. Автомобиль получил незначительные повреждения, владелец отказался от оформления ДТП.