Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
59 минут назад

В центре Челябинска автомобиль вылетел с моста

Ura.Ru

В Челябинске 15 января автомобиль упал с моста на автодороге «Меридиан» возле БД «Спиридонов». Подробности о ДТП сообщили URA.RU в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В центре Челябинска автомобиль вылетел с моста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан“, ехал из Ленинского района в центр Челябинска. Он не справился с управлением и слетел с моста. В результате ДТП водитель не пострадал», — уточнили URA.RU в ГИБДД Челябинска.

В ведомстве добавили, что в результате аварии ограждения моста повреждены не были. Автомобиль получил незначительные повреждения, владелец отказался от оформления ДТП.

ДТП,Nissan,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители