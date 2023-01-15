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1 час назад

Водитель умер за рулем и попал в ДТП на "встречке" в Минводах

Газета.Ru

В Минеральных Водах водитель легковушки умер за рулем и попал в ДТП, сообщает Telegram-канал «Служба спасения-112».

Водитель умер за рулем и попал в ДТП на "встречке" в Минводах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 15 января на улице Ставропольской. В ДТП попали два автомобиля — Renault Logan и «ВАЗ-2109». На место аварии прибыли экстренные службы.

Выяснилось, что водитель Renault скончался до аварии во время движения автомобиля, в результате чего выехал на встречную полосу.

«Водитель «девятки» не пострадал, причины смерти и личность водителя Renault устанавливаются», — рассказали в городской службы спасения.

ДТП,Renault Logan,Renault,
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