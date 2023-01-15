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34 минуты назад

Три человека получили травмы после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье

Москва24иещё 1

Три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Сергиев Посаде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД РФ по области.

Три человека получили травмы после ДТП с автобусом в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Москва 24"телеграм-канал "Москва 24"

По информации ведомства, авария случилась на 107-м километре автодороги А-108 МБК. По предварительным данным, водитель автобуса "Лиаз" наехал на стоящий на обочине грузовик Scania.

"В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автобуса. С телесными повреждениями они были госпитализированы", – поделились в МВД.

На данный момент организованы мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия.

ДТП,МВД России,
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