Три человека получили травмы после ДТП с автобусом в Подмосковье

Три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Сергиев Посаде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД РФ по области.
По информации ведомства, авария случилась на 107-м километре автодороги А-108 МБК. По предварительным данным, водитель автобуса "Лиаз" наехал на стоящий на обочине грузовик Scania.
"В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автобуса. С телесными повреждениями они были госпитализированы", – поделились в МВД.
На данный момент организованы мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия.