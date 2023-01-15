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56 минут назад

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы

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Два автомобиля столкнулись в районе 21-го дома на улице Мневники. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы
Фото: 

— Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из шести. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

До этого массовое ДТП произошло на 27-м километре МКАД, где столкнулись шесть автомобилей.

14 января прокуратура Северного административного округа начала проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который в момент аварии переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка вскоре доставили в больницу.

Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3.

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