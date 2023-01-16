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2 часа назад

В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый магазин

Газета.Ruиещё 1

Автомобиль въехал в продуктовый магазин в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Судя по видео, водитель универсала Chevrolet Lacetti не справился с управлением и машина врезалась в павильон. В продуктовом магазине в этот момент находились два человека. Они серьезно не пострадали.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Lacetti в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах водитель легковушки умер за рулем и попал в ДТП.

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