В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый магазин

Автомобиль въехал в продуктовый магазин в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Судя по видео, водитель универсала Chevrolet Lacetti не справился с управлением и машина врезалась в павильон. В продуктовом магазине в этот момент находились два человека. Они серьезно не пострадали.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Lacetti в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.