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1 час назад

Междугородний автобус загорелся во время движения под Нижним Новгородом

Газета.Ru

Автобус с пассажирами загорелся на ходу под Нижним Новгородом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Инцидент произошел в районе деревни Урково в Чкаловском районе. Междугородний автобус № 101 загорелся во время движения. В момент возгорания в салоне были пассажиры.

Судя по кадрам видео, автобус полностью сгорел. О том, пострадали ли пассажиры, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Костроме глыба льда слетела с фуры и на огромной скорости влетела в лобовое стекло легкового автомобиля.

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