Автобус с пассажирами загорелся на ходу под Нижним Новгородом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Инцидент произошел в районе деревни Урково в Чкаловском районе. Междугородний автобус № 101 загорелся во время движения. В момент возгорания в салоне были пассажиры.

Судя по кадрам видео, автобус полностью сгорел. О том, пострадали ли пассажиры, не сообщается.