Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на российской трассе

В Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП с микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополя.

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Авария произошла на 307 километре трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь. Водитель ВАЗ-2114 попытался обогнать Daewoo Nexia и зацепил ее, из-за чего обе машины выехали на встречную полосу и столкнулись с пассажирским микроавтобусом.

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и пассажир ВАЗ-2114. Водителя Nexia и пятерых пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

«Установлено, что микроавтобус выполнял рейс Краснодар — Ставрополь, в салоне находились шесть пассажиров. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении инспекции.