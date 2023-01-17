Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
50 минут назад

В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение реки Фонтанки и вылетел на лед

Газета.Ruиещё 2

В Санкт-Петербурге автомобиль Hyundai Solaris снес ограждение реки Фонтанки и оказался на льду. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

В Санкт-Петербурге машина вылетела на лед реки Фонтанки
Фото: TelegramTelegram

Инцидент произошел во вторник, 17 января, на углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение и съехал на лед. На месте работали спасатели и врачи бригады скорой помощи.

Водителя автомобиля доставили в больницу с переохлаждением. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

ДТП,Hyundai Solaris,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители