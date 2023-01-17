В Санкт-Петербурге машина вылетела на лед реки Фонтанки

В Санкт-Петербурге автомобиль Hyundai Solaris снес ограждение реки Фонтанки и оказался на льду. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

Инцидент произошел во вторник, 17 января, на углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение и съехал на лед. На месте работали спасатели и врачи бригады скорой помощи.