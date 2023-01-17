СМИ: в ДТП в Турции погибли три человека

Три человека стали жертвами, 20 пострадали в результате аварии автобуса в южной турецкой провинции Мерсин. Об этом во вторник сообщило агентство Demirören.

В автобусе, который двигался из Мерсина в Нигде, находились военные. Водитель пассажирского транспорта по неясной пока причине врезался во впереди шедший грузовик, в кузове которого находились металлические профили. В результате автобус загорелся.