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1 час назад

СМИ: в ДТП в Турции погибли три человека

ТАСС

Три человека стали жертвами, 20 пострадали в результате аварии автобуса в южной турецкой провинции Мерсин. Об этом во вторник сообщило агентство Demirören.

СМИ: в ДТП в Турции погибли три человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В автобусе, который двигался из Мерсина в Нигде, находились военные. Водитель пассажирского транспорта по неясной пока причине врезался во впереди шедший грузовик, в кузове которого находились металлические профили. В результате автобус загорелся.

Проезжавшие мимо водители вызвали медиков и пожарных. Пассажиры были эвакуированы из горевшего автобуса и доставлены в больницы. Начато расследование обстоятельств случившегося.

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