Водитель сгорел в автомобиле после ДТП

Два человека погибли и один пострадал в автомобильной аварии под Бугульмой. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Татарстана.
«На 299 км автодороги Казань — Оренбург (Бугульминский район) водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lexus, после чего съехал в кювет и загорелся», — говорится в сообщении.
В ДТП погиб водитель Lada Granta и ранен пассажир Lexus. Водитель иномарки доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.