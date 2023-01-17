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29 минут назад

Водитель сгорел в автомобиле после ДТП под Бугульмой

Газета.Ruиещё 1

Два человека погибли и один пострадал в автомобильной аварии под Бугульмой. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Татарстана.

Водитель сгорел в автомобиле после ДТП
Фото: ГИБДД по Республике ТатарстанГИБДД по Республике Татарстан

«На 299 км автодороги Казань — Оренбург (Бугульминский район) водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lexus, после чего съехал в кювет и загорелся», — говорится в сообщении.

В ДТП погиб водитель Lada Granta и ранен пассажир Lexus. Водитель иномарки доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.

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