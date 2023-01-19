Злостный нарушитель едва не сгорел в машине после ДТП

Злостный нарушитель ПДД въехал в дерево на Ставрополье. Об этом сообщает региональная ГИБДД. После аварии автомобиль сгорел.

Фото: ГИБДД РФ по Ставропольскому краю ГИБДД РФ по Ставропольскому краю

«19 января около 3 утра на 30-м км автодороги «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч» водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением и съехал с дороги в дерево. Водитель успел покинуть автомобиль, после чего транспортное средство загорелось. С переломом ноги и травмой головы автовладелец госпитализирован», – говорится в сообщении.