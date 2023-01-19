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2 часа назад

На Ставрополье водитель со сломанной ногой едва не сгорел в автомобиле после ДТП

Газета.Ruиещё 2

Злостный нарушитель ПДД въехал в дерево на Ставрополье. Об этом сообщает региональная ГИБДД. После аварии автомобиль сгорел.

Злостный нарушитель едва не сгорел в машине после ДТП
Фото: ГИБДД РФ по Ставропольскому краюГИБДД РФ по Ставропольскому краю

«19 января около 3 утра на 30-м км автодороги «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч» водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением и съехал с дороги в дерево. Водитель успел покинуть автомобиль, после чего транспортное средство загорелось. С переломом ноги и травмой головы автовладелец госпитализирован», – говорится в сообщении.

По данным полиции, за последние два года мужчина более двух десятков раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, в момент аварии у водителя не было полиса ОСАГО. Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

ДТП,Лобовое столкновение,ГИБДД,
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