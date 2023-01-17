Две машины столкнулись на МКАД и загорелись

Два автомобиля столкнулись на 101-м км МКАД, после чего загорелись. Движение затруднено, сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах.
"На 101-м км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. После столкновения обе машины загорелись, они полностью охвачены огнем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время движение перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России пояснили ТАСС, что одна из машин столкнулась со стоящим автомобилем.