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1 час назад

Две машины столкнулись на МКАД и загорелись

ТАСС

Два автомобиля столкнулись на 101-м км МКАД, после чего загорелись. Движение затруднено, сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах.

Две машины столкнулись на МКАД и загорелись
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 101-м км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. После столкновения обе машины загорелись, они полностью охвачены огнем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время движение перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России пояснили ТАСС, что одна из машин столкнулась со стоящим автомобилем.

ДТП,МВД России,
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