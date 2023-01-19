На МКАД восстановили движение после массового ДТП

Движение транспорта восстановлено на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов после затруднения из-за столкновения четырех автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее уточнялось, что на 2 км МКАД (в районе пересечения с шоссе Энтузиастов) в результате столкновения четырех автомобилей перекрыли движение по левым и двум средним полосам в двух направлениях. Водителей призвали выбирать пути объезда.