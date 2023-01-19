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1 час назад

Движение восстановили на МКАД после ДТП с участием четырех машин

Агентство «Москва»иещё 4

Движение транспорта восстановлено на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов после затруднения из-за столкновения четырех автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На МКАД восстановили движение после массового ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Движение по внутренней стороне МКАД восстановлено.», - говорится в материале.

Ранее уточнялось, что на 2 км МКАД (в районе пересечения с шоссе Энтузиастов) в результате столкновения четырех автомобилей перекрыли движение по левым и двум средним полосам в двух направлениях. Водителей призвали выбирать пути объезда.

ДТП,Авария на МКАД,
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