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2 часа назад

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе

Газета.Ruиещё 1

Автомобиль проехал сквозь толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«У дома 2 по площади Восстания водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», совершил наезд на пешеходов на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Место аварии пострадавшие граждане покинули самостоятельно, однако позже одна из женщин обратилась в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля в тот же день был задержан и доставлен в полицию. На мужчину составлены протоколы за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также за оставление места ДТП.

ДТП,Видео,ДТП в Санкт-Петербурге,Nissan,
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