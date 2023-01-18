Автомобиль проехал сквозь толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«У дома 2 по площади Восстания водитель, управляя автомобилем « Ниссан Альмера», совершил наезд на пешеходов на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Место аварии пострадавшие граждане покинули самостоятельно, однако позже одна из женщин обратилась в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля в тот же день был задержан и доставлен в полицию. На мужчину составлены протоколы за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также за оставление места ДТП.