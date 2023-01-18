Дальнобойщики устроили массовое ДТП на «трассе смерти» в Сибири

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«На 498-м километре трассы в Уватском районе в восьмом часу вечера столкнулись четыре фуры с полуприцепами из Тюмени, Оренбургской области, Татарстана и Казани. Предварительно, ДТП спровоцировал 46-летний водитель „ Вольво “, житель Тюмени, не убедившись в безопасности при маневре обгона другого большегруза», — говорится в сообщении.

Машина тюменского водителя столкнулась со встречным тяжеловлозом, а затем зацепила еще два грузовика. В аварии пострадал один из водителей, у него тяжелая травма ноги, травмы ребер и другие повреждения. Другой участник ДТП получил травмы конечностей и головы. Движение на федеральной автодороге было частично ограничено.