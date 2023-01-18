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1 час назад

Дальнобойщики устроили массовое ДТП на тюменской «трассе смерти»

Ura.Ru

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Дальнобойщики устроили массовое ДТП на «трассе смерти» в Сибири
Фото: t.me/gibdd72t.me/gibdd72

«На 498-м километре трассы в Уватском районе в восьмом часу вечера столкнулись четыре фуры с полуприцепами из Тюмени, Оренбургской области, Татарстана и Казани. Предварительно, ДТП спровоцировал 46-летний водитель „Вольво“, житель Тюмени, не убедившись в безопасности при маневре обгона другого большегруза», — говорится в сообщении.

Машина тюменского водителя столкнулась со встречным тяжеловлозом, а затем зацепила еще два грузовика. В аварии пострадал один из водителей, у него тяжелая травма ноги, травмы ребер и другие повреждения. Другой участник ДТП получил травмы конечностей и головы. Движение на федеральной автодороге было частично ограничено.

Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД ХМАО будет устраивать на «трассе смерти» массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия помогут выявить водителей в состоянии опьянения и тех, кто нарушает правила движения.

ДТП,Volvo,ГИБДД,
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