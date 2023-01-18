Четыре фуры разбились в ДТП под Тюменью

Четыре большегрузных автомобиля разбились на трассе под Тюменью. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Фото: Телеграм-канал «ГИБДД Тюменской области» Телеграм-канал «ГИБДД Тюменской области»

"На 498-м километре трассы в Уватском районе в восьмом часу вечера столкнулись четыре фуры с полуприцепами: Volvo, Mercedes-Benz, Hino и "КамАЗ". Предварительно, ДТП спровоцировал 46-летний водитель Volvo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Volvo попытался обогнать Mercedes-Benz, но задел его, затем врезался в Hino и "КамАЗ". В аварии пострадали водители Volvo и "КамАЗа". Полиция выясняет обстоятельства ДТП.