В Керчи водитель на BMW сбил двух детей и сбежал

Водитель на автомобиле BMW совершил наезд на двоих детей в Керчи. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"18 января 2023 года, водитель автомобиля BMW совершил наезд на двух малолетних 2014 и 2015 года рождения, находившихся на территории одного из скверов в районе ул. генерала Петрова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после ДТП водитель скрылся. Позже брошенный автомобиль BMW обнаружили сотрудники полиции. Личность водителя была установлена, ранее он был лишен прав. Прокуратура Крыма взяла расследование инцидента на контроль.
Ранее сообщалось, что в Казани пассажир грузовой "Газели" напугал водителя автомобиля Honda пистолетом с монтажной пеной.