На Кубани произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Столкновение четырех автомобилей, из которых три грузовые с полуприцепом, произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля MAN, после чего легковушка врезалась в грузовой МАЗ. Последний выехал на встречную полосу и врезался в грузовой DAF с полуприцепом. Затем МАЗ съехал с дороги, врезавшись в бетонное ограждение.