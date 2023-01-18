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2 часа назад

На Кубани произошло ДТП с участием четырех автомобилей

ТАСС

Столкновение четырех автомобилей, из которых три грузовые с полуприцепом, произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

На Кубани произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"18 января в Крымском районе в районе 106-го км автодороги Краснодар - Верхнебаканская произошло ДТП с участием четырех автомобилей", - сообщили в УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля MAN, после чего легковушка врезалась в грузовой МАЗ. Последний выехал на встречную полосу и врезался в грузовой DAF с полуприцепом. Затем МАЗ съехал с дороги, врезавшись в бетонное ограждение.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали водителя грузового автомобиля DAF.

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