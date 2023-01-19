В результате массового ДТП на МКАД погиб человек

Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на МКАД. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
"В результате дорожной аварии погиб 33-летний водитель грузового автомобиля. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что три легковые машины и грузовик столкнулись на МКАД в Москве. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение рядности движения водителем грузового автомобиля.