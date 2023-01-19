В Санкт-Петербурге водитель въехал в толпу людей и скрылся

Автомобилист наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга и скрылся. Все произошло, когда люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, передает «МИР 24».

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Сначала водитель остановился, но потом, видимо, передумал уступать дорогу. Пострадали несколько человек, одна женщина обратилась в больницу. Через два с половиной часа водителя задержали. Это 42-летний мужчина. Ему выписали два протокола.