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1 час назад

В Санкт-Петербурге водитель въехал в толпу людей и скрылся

Мир24

Автомобилист наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга и скрылся. Все произошло, когда люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, передает «МИР 24».

В Санкт-Петербурге водитель въехал в толпу людей и скрылся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала водитель остановился, но потом, видимо, передумал уступать дорогу. Пострадали несколько человек, одна женщина обратилась в больницу. Через два с половиной часа водителя задержали. Это 42-летний мужчина. Ему выписали два протокола.

16 января массовая авария произошла в центре Калуги. Водитель маршрутки потерял сознание, в результате микроавтобус столкнулся с восьмью машинами. Водителя маршрутного такси госпитализировали с инсультом, он находится в коме. В результате ДТП пострадали девять человек.

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