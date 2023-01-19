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36 минут назад

Число пострадавших в смертельной автоаварии в Волгограде выросло до 9

Газета.Ru

Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля «КамАЗ» в Волгограде увеличилось до девяти, еще трое погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона в четверг.

Число пострадавших в смертельном ДТП в Волгограде выросло до 9
Фото: Жесть Волгограда MAXIMUM POWER/VKЖесть Волгограда MAXIMUM POWER/VK

«На утро 19 января в медицинских организациях находится девять пациентов. Женщина 1992 года рождения, мать одного из пострадавших детей, госпитализирована в травматологическое отделение самообращением», — сообщили в ведомстве.

Накануне около 14:30 в Волгограде «КамАЗ» столкнулся с маршрутным такси. От удара маршрутка врезалась в легковую иномарку и оказалась на другой стороне дороги. Несколько пассажиров выбросило из салона микроавтобуса на дорогу. В областном управлении МВД сообщили, что погибли три и пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, виновником ДТП является 19-летний водитель грузовика.

Ранее сообщалось, что массовая авария с участием шести автомобилей произошла в Приморье. В ДТП никто не пострадал.

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