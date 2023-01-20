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17 минут назад

Под Питером автобус с китайскими рабочими попал в массовое ДТП

Газета.Ruиещё 4

Микроавтобус, перевозивший китайских рабочих, попал в массовую аварию в Ленинградской области. Об этом сообщает mk.ru.

Автобус с китайскими рабочими попал в массовое ДТП в Ленинградской области
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что ДТП произошло еще вечером 18 января около деревни Гостилицы. Автомобиль Skoda Rapid выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. За грузовиком ехал другой большегруз, который резко затормозил в попытке избежать столкновения с аварией впереди, однако его занесло. В аварию попал также микроавтобус с рабочими из Китая, которые ехали на работу.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и один из китайских рабочих. Еще трое китайцев и водитель Skoda госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что два грузовика и вахтовый автобус попали в ДТП на Ямале. В аварии пострадали два человека.

ДТП,Skoda Rapid,Skoda,
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