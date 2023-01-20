Автобус с китайскими рабочими попал в массовое ДТП в Ленинградской области

Отмечается, что ДТП произошло еще вечером 18 января около деревни Гостилицы. Автомобиль Skoda Rapid выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. За грузовиком ехал другой большегруз, который резко затормозил в попытке избежать столкновения с аварией впереди, однако его занесло. В аварию попал также микроавтобус с рабочими из Китая, которые ехали на работу.