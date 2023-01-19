Глава Читы разбил Lexus на дорожной яме в своем городе

Глава Читы Евгений Ярилов повредил свой автомобиль, попав в яму на дороге. Об этом градоначальник рассказал на заседании комитета ЖКХ гордумы, передает «Чита.Ру».
По словам Ярилова, он повредил свой личный автомобиль — внедорожник Lexus LX 470. На ремонт машины ему пришлось потратить 100 тыс. рублей. Глава Читы отметил, что обращаться в суд с требованием компенсации затрат не собирается.
«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — сказал Ярилов.