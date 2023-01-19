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1 час назад

Глава Читы разбил свой Lexus, попав в яму на дороге

Газета.Ruиещё 5

Глава Читы Евгений Ярилов повредил свой автомобиль, попав в яму на дороге. Об этом градоначальник рассказал на заседании комитета ЖКХ гордумы, передает «Чита.Ру».

Глава Читы разбил Lexus на дорожной яме в своем городе
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА НовостиЕвгений Епанчинцев/РИА Новости

По словам Ярилова, он повредил свой личный автомобиль — внедорожник Lexus LX 470. На ремонт машины ему пришлось потратить 100 тыс. рублей. Глава Читы отметил, что обращаться в суд с требованием компенсации затрат не собирается.

«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — сказал Ярилов.

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