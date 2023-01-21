Более 10 пострадавших: Автобус врезался в дерево под Ростовом

В пятницу, 20 января, в Ростовской области пассажирский автобус врезался в дерево. Пострадали 11 человек, сообщает «Пик».

Уточняется, что автобус прибыл в Каменск-Шахтинский. По информации издания, около 9 часов утра водителю автобуса стало плохо недалеко от остановки «Парк Маяковского», из-за чего он потерял контроль над управлением автобуса. В результате этого транспортное средство врезалось в дерево.