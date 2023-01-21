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1 час назад

В Ростовской области 11 человек пострадали после того, как автобус врезался в дерево

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В пятницу, 20 января, в Ростовской области пассажирский автобус врезался в дерево. Пострадали 11 человек, сообщает «Пик».

Более 10 пострадавших: Автобус врезался в дерево под Ростовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что автобус прибыл в Каменск-Шахтинский. По информации издания, около 9 часов утра водителю автобуса стало плохо недалеко от остановки «Парк Маяковского», из-за чего он потерял контроль над управлением автобуса. В результате этого транспортное средство врезалось в дерево.

Травмы получили 11 человек, они были доставлены в больницу.

Официальной информации по данному инциденту пока не поступало.

ДТП,ДТП с автобусом,
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