Дрон протаранил лобовое стекло грузовика под Воронежем

Дрон протаранил лобовое стекло грузовика на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Как сообщает Daily Storm, по предварительной информации, у беспилотника сел аккумулятор.

На кадрах с места происшествия видно, что БПЛА пробил стекло и упал в салоне транспортного средства, который засыпало осколками. Несмотря на то, что удар пришелся на место водительского сидения, владелец грузовика не пострадал.

Напомним, что подобных дронов используют сотрудники ГИБДД для выявления нарушителей правил дорожного движения. Данные с них автоматически передаются инспекторам, которые останавливают водителей и штрафуют их.

Ранее в пятницу, 13 января, на трассе в Кадыйском районе Костромской области глыба льда, слетевшая со встречной фуры, едва не убила семью с тремя детьми в легковом автомобиле. Льдина на большой скорости врезалась в лобовое стекло автомобиля — мужчине, который находился за рулем, и его трехлетней дочери осколки рассекли голову.