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35 минут назад

Муж погибшей в ДТП с участием машины Собчак получит 300 тысяч рублей

Елена Прошина

Сочинский суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины телеведущей Ксении СобчакАнтона Тарасова — и постановил возместить ему 300 тысяч рублей моральной компенсации. В беседе с «РИА Новости» он отметил, что эта сумма «не компенсирует абсолютно ничего».

Муж погибшей в ДТП с участием машины Собчак получит 300 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

«Моя семья понесла огромные финансовые и — главное — моральные потери. Потери таких масштабов, которые в двух словах не объяснить. То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего», — сказал Тарасов.

Он добавил, что «не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое он тратит и будет тратить всегда на то, чтобы его ребенок пережил эту трагедию».

Напомним, что авария с участием машины Собчак произошла 9 октября 2021 года. Ее автомобиль на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречку и столкнулся с другим, который в свою очередь попал в микроавтобус. За рулем второй машины находилась Екатерина Тарасова, она скончалась на месте.

Позже суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Собчак Виктора Цоя. Он полностью признал свою вину и заявил о готовности возместить ущерб близким погибшей в аварии Тарасовой.

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