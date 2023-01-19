Муж погибшей в ДТП с участием машины Собчак получит 300 тысяч рублей

Сочинский суд удовлетворил иск мужа погибшей в ДТП с участием машины телеведущей Ксении Собчак — Антона Тарасова — и постановил возместить ему 300 тысяч рублей моральной компенсации. В беседе с «РИА Новости» он отметил, что эта сумма «не компенсирует абсолютно ничего».
«Моя семья понесла огромные финансовые и — главное — моральные потери. Потери таких масштабов, которые в двух словах не объяснить. То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего», — сказал Тарасов.
Он добавил, что «не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое он тратит и будет тратить всегда на то, чтобы его ребенок пережил эту трагедию».
Напомним, что авария с участием машины Собчак произошла 9 октября 2021 года. Ее автомобиль на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречку и столкнулся с другим, который в свою очередь попал в микроавтобус. За рулем второй машины находилась Екатерина Тарасова, она скончалась на месте.
Позже суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Собчак Виктора Цоя. Он полностью признал свою вину и заявил о готовности возместить ущерб близким погибшей в аварии Тарасовой.