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1 час назад

Автобус с вахтовиками попал в ДТП на Ямале

Газета.Ru

Два грузовика и вахтовый автобус попали в ДТП на Ямале. Об этом сообщает ГИБДД Ямала.

Автобус с вахтовиками попал в ДТП на Ямале
Фото: Госавтоинспекция Ямала/VKГосавтоинспекция Ямала/VK

"В районе 605 км автодороги Сургут - Салехард водитель, а/м "КамАЗ" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося т/с "КамАЗ" в составе полуприцепа, в результате чего полуприцеп последнего выбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с автобусом "НЕФАЗ", предназначенным для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии травмы различной степени тяжести получили водитель и один из пассажиров автобуса "НЕФАЗ". Они госпитализированы в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель трактора пускал коммунальную машину в занос на Дворцовой площади.

ДТП,ГИБДД,Нефаз,
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