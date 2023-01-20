Автобус с вахтовиками попал в ДТП на Ямале

Два грузовика и вахтовый автобус попали в ДТП на Ямале. Об этом сообщает ГИБДД Ямала.
"В районе 605 км автодороги Сургут - Салехард водитель, а/м "КамАЗ" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося т/с "КамАЗ" в составе полуприцепа, в результате чего полуприцеп последнего выбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с автобусом "НЕФАЗ", предназначенным для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии травмы различной степени тяжести получили водитель и один из пассажиров автобуса "НЕФАЗ". Они госпитализированы в ближайшую больницу.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель трактора пускал коммунальную машину в занос на Дворцовой площади.