Автобус с вахтовиками попал в ДТП на Ямале

"В районе 605 км автодороги Сургут - Салехард водитель, а/м "КамАЗ" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося т/с "КамАЗ" в составе полуприцепа, в результате чего полуприцеп последнего выбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с автобусом "НЕФАЗ", предназначенным для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.