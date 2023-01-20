В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера

На северо-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным ГИБДД, авария произошла на улице Декабристов близ дома 17. Opel сбил мужчину 75 лет, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.