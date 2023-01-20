Фура с новыми автомобилями Tesla сгорела в Китае

Инцидент произошел в городском округе Цзуньи в провинции Гуйчжоу. По словам водителя фуры, он перевозил новых 10 автомобилей Tesla. Когда он заехал на мост, задние колеса грузовика загорелись. Мужчина припарковал машину и вызвал пожарных, которые приехали через несколько минут. После получаса борьбы с огнем, объяты пламенем автовоз потушили.