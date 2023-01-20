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33 минуты назад

Фура с новыми автомобилями Tesla сгорела в Китае

Газета.Ru

Автовоз, перевозивший новые автомобили Tesla, сгорел в Китае. Об этом сообщает autohome.com.ch.

Фура с новыми автомобилями Tesla сгорела в Китае
Фото: Guizhou Zunyi Police Fire DetachmentGuizhou Zunyi Police Fire Detachment

Инцидент произошел в городском округе Цзуньи в провинции Гуйчжоу. По словам водителя фуры, он перевозил новых 10 автомобилей Tesla. Когда он заехал на мост, задние колеса грузовика загорелись. Мужчина припарковал машину и вызвал пожарных, которые приехали через несколько минут. После получаса борьбы с огнем, объяты пламенем автовоз потушили.

В результате пожара сгорели все 10 автомобилей Tesla, а также сам автовоз. Устанавливается причина возгорания фуры.

ДТП,Tesla,
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