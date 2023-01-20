Пять автомобилей столкнулись на МКАД на востоке Москвы

На востоке Москвы на МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 января.

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Авария произошла на внешней стороне 3-го километра Московской кольцевой автодороги, после развязки с Носовихинским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону шоссе Энтузиастов в районе ДТП затруднено, и осуществляется по двум полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.