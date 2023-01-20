В ДТП с участием 9 автомобилей в Сочи погиб человек

В Сочи столкнулись сразу 9 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Фото: Telegram Telegram

Инцидент произошел в Адлерском районе на федеральной трассе у ТЦ «Апельсин». Судя по видео, в аварию попали 9 автомобилей, среди которых есть машины такси и каршеринга. У всех транспортных средств сильно повреждены кузова.

По некоторым данным, в аварии погиб один человек. На месте работают сотрудники полиции, «скорой» и МЧС. Движение транспорта затруднено.