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1 час назад

Массовая авария с участием 9 автомобилей произошла в Сочи

Газета.Ru

В Сочи столкнулись сразу 9 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

В ДТП с участием 9 автомобилей в Сочи погиб человек
Фото: TelegramTelegram

Инцидент произошел в Адлерском районе на федеральной трассе у ТЦ «Апельсин». Судя по видео, в аварию попали 9 автомобилей, среди которых есть машины такси и каршеринга. У всех транспортных средств сильно повреждены кузова.

По некоторым данным, в аварии погиб один человек. На месте работают сотрудники полиции, «скорой» и МЧС. Движение транспорта затруднено.

Ранее сообщалось, что в Республике Хакасия возбуждено уголовное дело после ДТП с участием главы Аскизского района Абрека Челтыгмашева, в котором погиб мужчина.

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