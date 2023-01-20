На Тургеневской площади автомобиль врезался в фасад здания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 января.

— На Тургеневской площади в районе дома 2 автомобиль въехал в фасад здания. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Причины произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта на участке не затруднено. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» опубликовали видео с моментом аварии.

На кадрах видно, что автомобиль совершал поворот на перекрестную улицу. После окончания маневра машина продолжила движение и врезалась в здание. В результате инцидента транспортное средство задело одного прохожего.