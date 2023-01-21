Вторая за сутки массовая авария произошла в Сочи

Массовая авария с участием нескольких автомобилей и строительной техники произошла в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Сочи".

Фото: Телеграм-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ» Телеграм-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

Инцидент произошел на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 Дублер Курортного проспекта в сторону Дагомыса. По сведениям очевидцев, в тоннеле перевернулся грузовик. После этого в него врезались несколько машин, а также экскаватор.

Отмечается, что движение по тоннелю перекрыто. Сведений о пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.