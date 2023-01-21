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1 час назад

В Улан-Удэ сотрудник полиции на Lexus врезался в легковушку

Газета.Ru

В Улан-Удэ кроссовер Lexus, за рулем которого находился сотрудник полиции, врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В Улан-Удэ сотрудник полиции на Lexus врезался в легковушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 21 января в два часа ночи на повороте на 102-й квартал. Автомобиль Lexus с полицейским за рулем ехал по главной дороге. На перекрестке ему наперерез выехал седан Nissan Sunny. Кроссовер на полном ходу врезался в машину.

Отмечается, что оба водителя в момент ДТП были трезвыми. Сидевшего за рулем Nissan Sunny мужчину госпитализировали с множественными ушибами.

ДТП,Nissan Sunny,Lexus,Nissan,
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