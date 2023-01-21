Служебный автомобиль министра российского региона попал в ДТП

В Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина попал в ДТП, чиновника в салоне не было. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram-канал Mash Iptash Telegram-канал Mash Iptash

Авария произошла на перекрестке улиц Лево-Булачной и Ташаяк вечером 20 января. В автомобиль BMW, принадлежащий правительству республики, врезалась машина марки Daewoo Matiz, выехавшая на пересечение улиц на красный свет светофора.

Виновника ДТП, находившегося за рулем малолитражки, увезли в больницу с сотрясением мозга. Позже медики отпустили пострадавшего мужчину домой.

Водитель министра не пострадал.