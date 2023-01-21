Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
41 минуту назад

Служебный автомобиль министра российского региона попал в ДТП

Lenta.ru

В Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина попал в ДТП, чиновника в салоне не было. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Служебный автомобиль министра российского региона попал в ДТП
Фото: Telegram-канал Mash IptashTelegram-канал Mash Iptash

Авария произошла на перекрестке улиц Лево-Булачной и Ташаяк вечером 20 января. В автомобиль BMW, принадлежащий правительству республики, врезалась машина марки Daewoo Matiz, выехавшая на пересечение улиц на красный свет светофора.

Виновника ДТП, находившегося за рулем малолитражки, увезли в больницу с сотрясением мозга. Позже медики отпустили пострадавшего мужчину домой.

Водитель министра не пострадал.

27 декабря 2022 года экс-глава города Александров Владимирской области Геннадий Симин погиб в ДТП в Одинцовском районе Московской области. Два автомобиля столкнулись на Можайском шоссе. В одной из машин находился 49-летний Симин, он скончался на месте. В результате ДТП пострадал таксист, которого отправили в больницу.

ДТП,Daewoo Matiz,BMW,Айрат Хайруллин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители