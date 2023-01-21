В Дагестане рейсовый автобус с людьми вылетел в канаву

Десять человек пострадали 21 января в ДТП с участием рейсового автобуса, который оказался в канаве Бабаюртовского района в Дагестане, сообщает местной управление МВД. 30-летний водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего автомобиль съехал с дороги в канаву.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 14:30, на 424 километре ФАД «Астрахань-Махачкала», в Бабаюртовском районе, 30-летний местный житель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz Sprinter», не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву, — пишет пресс-служба МВД Дагестана.

Среди пострадавших значится один несовершеннолетний. Пострадавшие с различными травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства аварии уточняются.