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1 час назад

В Дагестане рейсовый автобус с людьми вылетел в канаву

News.ru

Десять человек пострадали 21 января в ДТП с участием рейсового автобуса, который оказался в канаве Бабаюртовского района в Дагестане, сообщает местной управление МВД. 30-летний водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего автомобиль съехал с дороги в канаву.

В Дагестане рейсовый автобус с людьми вылетел в канаву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 14:30, на 424 километре ФАД «Астрахань-Махачкала», в Бабаюртовском районе, 30-летний местный житель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz Sprinter», не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву, — пишет пресс-служба МВД Дагестана.

Среди пострадавших значится один несовершеннолетний. Пострадавшие с различными травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в фасад здания на Тургеневской площади в Москве. Авария произошла 20 января. На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как водитель автомобиля, который совершал поворот на перекрестную улицу, не справился с управлением и врезался в здание.

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