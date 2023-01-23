Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Движение в районе аварии затруднено. Проезд в оба направления осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на 108-м километре МКАД столкнулись пять автомобилей. Из-за ДТП были временно перекрыты три полосы из пяти. Информация о пострадавших не поступала. До этого на 64-м километре внутренней стороны МКАД автомобиль протаранил дорожное ограждение и съехал в кювет. Водитель не справился с управлением, когда перестраивался в крайнюю правую полосу.