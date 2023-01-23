Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте

Москва24иещё 3

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Движение в районе аварии затруднено. Проезд в оба направления осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 108-м километре МКАД столкнулись пять автомобилей. Из-за ДТП были временно перекрыты три полосы из пяти. Информация о пострадавших не поступала. До этого на 64-м километре внутренней стороны МКАД автомобиль протаранил дорожное ограждение и съехал в кювет. Водитель не справился с управлением, когда перестраивался в крайнюю правую полосу.

ДТП,Авария на МКАД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители