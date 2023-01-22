Один человек погиб в ДТП с двумя иномарками в Омске

Один человек погиб, трое пострадали, а также сгорел автомобиль Renault в ДТП в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

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По сообщению ведомства, в Ленинском округе 38-летний водитель Renault Logan ехал по улице Демьяна Бедного, решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, послечего врезался в Nissan, который отбросило на двигающийся навстречу автобус ПАЗ, передает РИА «Новости».

Renault после столкновения загорелся, его водитель скончался на месте происшествия. водитель Nissan и двое его пассажиров, доставлены в больницу.