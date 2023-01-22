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1 час назад

В Москве произошло массовое ДТП на МКАД

Майк Габриелян

Массовое ДТП произошло в Москве в воскресенье. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

В Москве произошло массовое ДТП на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На внутренней стороне 108-го км МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - сказано в сообщении.

Движение в районе происшествия затруднено - перекрыты три полосы из пяти.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее автобус съехал с проезжей части на 14-м километре МКАД, получила травму пенсионерка.

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