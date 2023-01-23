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28 минут назад

Baza сообщила о ДТП с военной колонной под Воронежем

News.ru

В результате аварии с участием двух КАМАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии, передает Telegram-канал Baza. В сообщении говорится, что также повреждения получил гражданский водитель одного из автомобилей. По имеющейся информации, речь идет о местном предпринимателе. В Росгвардии инцидент пока никак не прокомментировали.

КАМАЗ врезался в военную колонну под Воронежем
Фото: News.ruNews.ru

По словам авторов поста, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе «Белгород-Россошь». Росгвардейцы двигались в колонне на бронированном КАМАЗе. В один момент ехавший в обратную сторону грузовик с бизнесменом за рулем вылетел на встречную полосу. Водителям не удалось избежать столкновения.

Baza пишет, что пострадавшие военные служили в Мордовии. Их и водителя второго грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Каслинском районе Челябинской области в результате столкновения двух иномарок погибли пять человек и еще один пострадал. Об этом сообщали представители регионального управления МВД. По данным ведомства, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Инцидент произошел 22 января в 04:40 мск на 34 км автодороги Тюбук — Кыштым.

ДТП,Росгвардия,
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