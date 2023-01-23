Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой "Газелью" на трассе в Подмосковье, один из пассажиров легковой машины погиб, водитель и двое других пассажиров получили травмы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.