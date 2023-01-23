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1 час назад

В Подмосковье пьяный полицейский на KIA столкнулся с "Газелью". Один человек погиб

ТАСС

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой "Газелью" на трассе в Подмосковье, один из пассажиров легковой машины погиб, водитель и двое других пассажиров получили травмы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем марки KIA, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной "Газель". В результате ДТП пассажир KIA погиб. Водитель и два остальных пассажира легкового автомобиля получили травмы, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства. ДТП произошло в ночь на 21 января на 31-м км трассы М-4 "Дон".

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что за рулем KIA находился начальник районного отделения московских участковых. В момент инцидента он числился в отпуске и был пьян. Предварительно, сотрудник полиции получил сотрясение мозга. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП,Kia,МВД России,
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