Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой "Газелью" на трассе в Подмосковье, один из пассажиров легковой машины погиб, водитель и двое других пассажиров получили травмы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем марки KIA, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной "Газель". В результате ДТП пассажир KIA погиб. Водитель и два остальных пассажира легкового автомобиля получили травмы, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства. ДТП произошло в ночь на 21 января на 31-м км трассы М-4 "Дон".
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что за рулем KIA находился начальник районного отделения московских участковых. В момент инцидента он числился в отпуске и был пьян. Предварительно, сотрудник полиции получил сотрясение мозга. По факту ДТП проводится проверка.