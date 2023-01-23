Уходя от полицейской погони, водитель Porsche протаранил девять авто

Водитель Porsche Cayenne пытался скрыться от полиции и повредил девять автомобилей, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Уходя от погони на Ириновском проспекте, водитель Porsche на большой скорости задел семь автомобилей, а затем столкнулся еще с двумя, один из которых отбросило на остановку общественного транспорта. Нарушителем оказался 22-летний водитель, который отказался от освидетельствования на состояние опьянения. При себе у него нашли пакетик с белым порошком (синтетический наркотик массой 0,15 грамма).

Выяснилось, что ранее нарушителя уже лишили прав за нетрезвое вождение, а документов на машину у него не было — недавно купленный Porsche он не стал регистрировать, желая уйти от возможной ответственности за нарушения ПДД.