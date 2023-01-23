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24 минуты назад

В Петербурге водитель Porsche устроил ДТП с девятью автомобилями

Газета.Ruиещё 3

Водитель Porsche Cayenne пытался скрыться от полиции и повредил девять автомобилей, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уходя от полицейской погони, водитель Porsche протаранил девять авто
Фото: DepositphotosDepositphotos

Уходя от погони на Ириновском проспекте, водитель Porsche на большой скорости задел семь автомобилей, а затем столкнулся еще с двумя, один из которых отбросило на остановку общественного транспорта. Нарушителем оказался 22-летний водитель, который отказался от освидетельствования на состояние опьянения. При себе у него нашли пакетик с белым порошком (синтетический наркотик массой 0,15 грамма).

Выяснилось, что ранее нарушителя уже лишили прав за нетрезвое вождение, а документов на машину у него не было — недавно купленный Porsche он не стал регистрировать, желая уйти от возможной ответственности за нарушения ПДД.

Одну из пострадавших в аварии госпитализировали с травмами средней степени тяжести, в отношении водителя Porsche возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

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