Сразу три автомобиля сбили одного лося в Мурманской области, сообщили в областной ГИБДД, передает агентство «СеверПост».

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Инцидент произошел на 10-м км автодороги Кировск — Коашва. Первым лося сбил автомобиль Hyundai, после чего на животное наехала Lada, которая двигалась во встречном направлении. Третьим в лося врезался Chevrolet, который направлялся в сторону Кировска вслед за Hyundai.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Водители не пострадали, а лось погиб на месте. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» в соцсети «ВКонтакте».