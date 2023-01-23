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48 минут назад

Три автомобиля сбили одного лося в Мурманской области

Газета.Ru

Сразу три автомобиля сбили одного лося в Мурманской области, сообщили в областной ГИБДД, передает агентство «СеверПост».

Три автомобиля сбили одного лося в Мурманской области
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на 10-м км автодороги Кировск — Коашва. Первым лося сбил автомобиль Hyundai, после чего на животное наехала Lada, которая двигалась во встречном направлении. Третьим в лося врезался Chevrolet, который направлялся в сторону Кировска вслед за Hyundai.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Водители не пострадали, а лось погиб на месте. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Прокуратура Мурманской области объявила, что организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдение требований законодательства о животном мире и безопасность дорожного движения.

ДТП,Hyundai,Chevrolet,Lada,ГИБДД,
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