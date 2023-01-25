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1 час назад

В Красноярске мужчина потерял сознание и заживо сгорел в автомобиле

Газета.Ruиещё 1

Мужчина заживо сгорел в автомобиле после того, как потерял сознание за рулем. Об инциденте, который произошел в Красноярске, сообщает региональный Следственный комитет.

Водитель потерял сознание и заживо сгорел в автомобиле
Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

"Мужчина выехал на своем личном автомобиле с территории дачного дома, расположенного по улице Лесная города Красноярска. Предположительно, из-за плохого самочувствия он потерял управление автомобилем и врезался в кирпичную колонну забора дома. В результате ДТП возникло возгорание", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание. О том, что стало причиной аварии с последующим возгоранием автомобиля, станет известно после экспертизы.

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