Водитель потерял сознание и заживо сгорел в автомобиле

Мужчина заживо сгорел в автомобиле после того, как потерял сознание за рулем. Об инциденте, который произошел в Красноярске, сообщает региональный Следственный комитет.
"Мужчина выехал на своем личном автомобиле с территории дачного дома, расположенного по улице Лесная города Красноярска. Предположительно, из-за плохого самочувствия он потерял управление автомобилем и врезался в кирпичную колонну забора дома. В результате ДТП возникло возгорание", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание. О том, что стало причиной аварии с последующим возгоранием автомобиля, станет известно после экспертизы.