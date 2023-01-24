Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
53 минуты назад

В Новосибирской области в ДТП со скорой погибли четыре человека

ТАССиещё 15

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Новосибирской области. В результате четыре человека погибли и еще трое были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Скорая помощь попала в смертельное ДТП в российском городе
Фото: ТАССТАСС
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

"В Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) двигался по дороге "Северный обход" с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, - говорится в сообщении.

Автомобиль скорой помощи загорелся, в тушении возгорания были задействованы два пожарных расчета. По данным полиции, в ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi и два пассажира УАЗа, пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.

Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, в машине скорой находились три человека: фельдшер и два водителя, пациентов среди них не было. Перед выходом на линию машины скорой помощи были выполнены все предусмотренные процедуры: осмотр автомобиля, медосвидетельствование водителей, отметили в Минздраве. Трех пострадавших в ДТП доставили в Коченевскую районную больницу.

ДТП,УАЗ,Mitsubishi,МВД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители