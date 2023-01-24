Скорая помощь попала в смертельное ДТП в российском городе

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Новосибирской области. В результате четыре человека погибли и еще трое были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"В Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) двигался по дороге "Северный обход" с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, - говорится в сообщении.

Автомобиль скорой помощи загорелся, в тушении возгорания были задействованы два пожарных расчета. По данным полиции, в ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi и два пассажира УАЗа, пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.