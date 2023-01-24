Скорая помощь попала в смертельное ДТП в российском городе

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Новосибирской области. В результате четыре человека погибли и еще трое были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"В Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) двигался по дороге "Северный обход" с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи загорелся, в тушении возгорания были задействованы два пожарных расчета. По данным полиции, в ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi и два пассажира УАЗа, пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.
Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, в машине скорой находились три человека: фельдшер и два водителя, пациентов среди них не было. Перед выходом на линию машины скорой помощи были выполнены все предусмотренные процедуры: осмотр автомобиля, медосвидетельствование водителей, отметили в Минздраве. Трех пострадавших в ДТП доставили в Коченевскую районную больницу.