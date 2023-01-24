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45 минут назад

Семь человек пострадали в ДТП в Приамурье

Газета.Ru

Семь человек пострадали в дорожной аварии в городе Шимановск в Приамурье, в том числе пешеход, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Госавтоинспекцию Амурской области.

Семь человек пострадали в ДТП в Приамурье
Фото: DepositphotosDepositphotos

"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Toyota Funcargo и Toyota Carina. От удара автомобиль Toyota Carina съехал с проезжей части и опрокинулся, а автомобиль Toyota Funcargo допустил наезд на пешехода, который стоял на тротуаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили семь человек. Среди них несовершеннолетний ребенок.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде под колесами снегоуборочного трактора погиб человек. По предварительным данным, рабочий попал под колеса в момент, когда трактор двигался задним ходом.

ДТП,Toyota Carina,Toyota,ГИБДД,
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