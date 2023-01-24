Семь человек пострадали в ДТП в Приамурье

Семь человек пострадали в дорожной аварии в городе Шимановск в Приамурье, в том числе пешеход, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Госавтоинспекцию Амурской области.

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"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Toyota Funcargo и Toyota Carina. От удара автомобиль Toyota Carina съехал с проезжей части и опрокинулся, а автомобиль Toyota Funcargo допустил наезд на пешехода, который стоял на тротуаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили семь человек. Среди них несовершеннолетний ребенок.