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2 часа назад

Крымский мост снова закроют для автомобилей

Lenta.ru

Крымский мост снова закроют для автомобилей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту снова будет временно ограничено. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

Ограничения будут введены в среду, 25 января. Начиная с 23:00 их введут на автоподходах к мосту. А уже в четверг, 26 января, с 00:00 до 12:00 произойдет полное закрытие автодорожной части переправы.

Отмечается, что движение автотранспорта закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ. Представители ведомства попросили водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Ранее в декабре отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о запуске еще одного поезда по маршруту МоскваСимферополь. Дополнительный состав будет курсировать с 12 декабря 2022 года до середины марта 2023 года.

ДТП,Минтранс РФ,
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