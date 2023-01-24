Крымский мост снова закроют для автомобилей

Автомобильное движение по Крымскому мосту снова будет временно ограничено. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

Ограничения будут введены в среду, 25 января. Начиная с 23:00 их введут на автоподходах к мосту. А уже в четверг, 26 января, с 00:00 до 12:00 произойдет полное закрытие автодорожной части переправы.

Отмечается, что движение автотранспорта закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ. Представители ведомства попросили водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.